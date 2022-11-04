Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da Bektaş Körük idaresindeki otomobil Aksaray-Konya kara yolu 40. kilometresinde önünde seyreden Nuri Aslan kontrolündeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Körük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tır şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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