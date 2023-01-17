Uşak-İzmir kara yolunda İlyas Karakaş'ın kullandığı yolcu otobüsünün maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ihbarı üzerine bölgeye trafik polisi ekibi sevk edildi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen kaza yerinde yol güvenliği çalışması yapan trafik polisi Halil Bahadır, otobüs şoförü İlyas Karakaş ve yardım etmek için gelen Aziz Turan'a kontrolden çıkan, Metin Çürük'ün kullandığı kamyonet çarptı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet ve otobüs sürücüsüyle polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonete çarpıp kaçan sürücü gözaltında

Öte yandan kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu Metin Çürük'ün kullandığı kamyonete çarparak kontrolünün kaybolmasına neden olan ve kaçtığı tespit edilen kamyonetin sürücüsü O.E, polis ekiplerince yakalandı.

[Fotoğraf: AA]