Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 7 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının yakalanması için operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
TEM şubesi ekipleri söz konusu adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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