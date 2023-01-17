Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki grup birbirine girdi: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te aralarında husumet bulunan akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şirinevler Mahallesi'nde akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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