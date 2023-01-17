Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 06:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kazada savrulan araç durakta bekleyenlere çarptı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak savrulan otomobil durakta bekleyen çifte çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.
A.Ö. yönetimindeki otomobil ile Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak durakta bekleyen Tanju İke ile eşi Filiz İke’ye çarptı.
Kazada Eke çifti ile otomobil sürücüsü A.Ö. yaralandı. Kazayı gören gece bekçileri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Zonguldak
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