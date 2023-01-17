Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ilde 'sarı', 5 ilde 'turuncu' yayınlayarak fırtına uyarısında bulundu.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

İşte sarı kodla uyarılan o iller: Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova.

Turuncu kodla uyarılan iller: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

Yetkililer, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Fırtına deniz ulaşımını da vurdu

Kuvvetli rüzgar sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 07.45'te yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal oldu.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) de bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında salı ve çarşamba günleri planlanan feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00'da, Gökçeada'dan ise saat 06.00'daki seferler yapılacak. Gün içindeki seferler, yapılamayacak.

Öte yandan çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm seferler de iptal edildi.