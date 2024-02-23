Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü

Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki otomobile çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.