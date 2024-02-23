Açık 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.02.2024 00:45

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü

Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER
Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
6 yıl süren intikam hırsı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:42
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği
01:25
Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü
01:14
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
00:24
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
00:52
Atama kararları Resmi Gazete'de
23:42
Biden’ın Putin hakkındaki sözlerinin ardından Rusya’dan ABD'ye nota
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ