İçinde 195 bin lira bulunan çantayı motosikletli çaldı

Dün akşam Güneşli Mahallesi'nde bankadan çektiği 195 bin lirayı poşete koyan kişi caddenin yanındaki kaldırımda yürümeye başladı.
Bu sırada arkasından hızla gelen motosikletli şüpheli, poşeti kapkaç yöntemiyle alıp uzaklaştı.
Parası çalınan kişi, şüphelinin peşinden koştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir kişinin elindeki para dolu poşetin motosikletli şüpheli tarafından çalınması yer alıyor.