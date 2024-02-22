Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası

Konya İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerince suçun önlenmesine yönelik sürdürülen rutin çalışmalar çerçevesinde dün yapılan yol kontrolleri sırasında G.C.T. idaresindeki takside yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri anlaşılan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlere kişi başı 22 bin 834 lira olmak üzere toplam 159 bin 838 lira, sürücüye ise taşıdığı kişi başına 9 bin 095 lira olmak üzere toplam 63 bin 665 lira ile olayda kullanılan araç nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 3 bin 135 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği kaydedildi.