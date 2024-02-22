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Türkiye
TRT Haber 22.02.2024 22:01

6 yıl süren intikam hırsı

6 yıl önce derbi izleyen iki grup arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Cinayeti işleyen taraf, mahkemede şahitlik yapan restoran sahibi ve çalışanların iş yerlerine silahlı saldırılar gerçekleştirdi. Polis, çeteye operasyon yaptı ve 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında dosyaya giren saldırı görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Muhammet Emin Şahin
Muhammet Emin Şahin

İki grubun husumeti 6 yıl önce başladı. İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda maç izleyen grup üyeleri arasında arbede yaşandı. Olayda 1 kişi öldü.

2 kişi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Ancak cinayeti işleyen taraf, rahat durmadı. Mahkemede şahitlik yapan restoran sahibi ve çalışanlarından intikam almak için plan yaptılar ve harekete geçtiler.

Yaralanan kişi, tedavi olduktan sonra soluğu adliyede aldı. Saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çete üyeleri bu kez mağdurların eski iş yerini gözlerine kestirdi.

Maltepe'deki restorana bir gün sonra tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli, iş yerine 7-8 el ateş edip kaçtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kameralar incelendi. Olayın azmettiricileri ve eyleme geçiren 7 şüphelinin kimlik tespiti yapıldı.

Ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, 5 zanlı yakalandı. 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli için de adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 firarinin ise yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Kamera: Zafer Karakaş

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