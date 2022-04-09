Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 02:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da işçi servisi şarampole devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa’nın Soma ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, santral işçilerini taşıyan M.A.S.'nın kullandığı midibüs, şarampole devrildi.
Midibüste bulunan işçiler kendi imkanları ile arka kapıyı açarak dışarıya çıktı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.Y., A.C., H.K., A.S., V.G. ve A.K. hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Manisa
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