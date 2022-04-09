İlçedeki bir termik santralde çalışan işçileri taşıyan M.A.S.’nin kullandığımidibüs, Yağcıllı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralanan şoför ile 6 yolcu ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.