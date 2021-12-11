Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 03:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da fırtına çatı uçurdu
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Düşen çatı park halindeki kamyonete zarar verdi.
Gölmarmara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından fırtına etkili oldu.
Yenicami Mahallesi Talatpaşa Caddesi ile Barbaros Caddesinin kesiştiği sokakta, kuvvetli fırtına nedeniyle müstakil bir evin çatısı uçtu.
Uçan çatı, sokağa düşerek yolu kapattı, park halindeki kamyonete zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.
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