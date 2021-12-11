Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek geldi.

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin temasını bu yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nden dolayı "Arslantepe" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilgi veren Gürkan, kazıların ilk devletin, saray ve bürokrasi yaşamının ve ilk muhasebe kayıtlarının burada bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Festivale yoğun ilgi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Gürkan, "Sinema, bizim için çok önemlidir. Sinema, insanların kişilik ve benliğinin oluşmasında, toplumun kanalize edilmesinde, milletlerin değerlerinin oluşmasında ve dünya insanlığına yön verebilmesi adına güzel bir iletişim ve etkileşim ürünüdür. Bu anlamda sinemayı önemsiyoruz, sinema sanatçısını önemsiyoruz. Ve diyoruz ki önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde oyuncular Selma Güneri ve Turgay Tanülkü'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü", sanat yönetmeni Sırma Bradley ve ışık şefi Metin Devrim'e "Emek Ödülü", yapımcı Şükrü Avşar'a ise "Türk Sinemasına Katkı Ödülü" verildi.

Festivale, 29 belgesel, 27 uzun metrajlı ve 88 kısa film başvurusu yapıldı.

Festival kapsamında 3 kategoride verilecek ödüller ise, 14 Aralık'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.