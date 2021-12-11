Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Dur' ihtarına uymayan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de uygulama noktasından kaçarak polisin 'dur' ihtarına uymayan dolmuşta 31 düzensiz göçmen bulundu.
Şanlıurfa'dan Çorum'a gitmek isteyen C.A. yönetimindeki dolmuş, Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçmaya çalıştı.
Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince durdurulan dolmuşta, Suriye uyruklu 2'si kadın, 10'nu çocuk toplam 31 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Düzensiz Göçmenler
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