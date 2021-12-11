İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada 12 bin 593 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 6 tabanca ile 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 73 fişeğin yanı sıra 3 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerde, 5 bin 295 araç kontrol edildi. 12 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobile el konuldu, 121 sürücüye 146 bin 8 lira ceza uygulandı.

Toplam 240 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 27 iş yerine işlem yapıldı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 27 kişiye de 5 bin 508 lira idari ceza uygulandı.