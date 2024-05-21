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Türkiye
TRT Haber 21.05.2024 18:56

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Manisa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 18 Mayıs'ta, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Kırkağaç ve Soma ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 3 tabanca, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Manisa DEAŞ Terörle Mücadele
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