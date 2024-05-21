İstanbul'da kuş sürüsü uçuş trafiğini durdurdu

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde çok sayıda sığırcık görüldü. Bunun üzerine havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmezken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt kritiğine giren Ajet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Görevliler pist üzerinde bulunan sığırcıkları uzaklaştırmak için uçuş trafiğini bir süre durdurdu. Sığırcıkların pist üzerinden gitmesinin ardından uçuş trafiği yeniden açıldı.

“Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var”

Piste bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiğinin durması, kule ile pilotun konuşmalarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesine, “Tahmini bekleme süremizi alabilir miyim” dedi.

Bunun üzerine kule görevlisi, “Şu an operasyon devam etmiyor. Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var. Operasyon ne zaman açılacak bilemiyorum. Uygun olduğunda arayacağım” cevabını verdi.