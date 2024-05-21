Çok Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.05.2024 16:09

Üniversiteliler sahilde 50 poşet çöp topladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, çevre temizliğine dikkati çekmek için Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı. Öğrenciler, Kozlu Sahili’nde inşaat demiri, bakır tel, pet şişe, tıbbi malzeme gibi atıklardan 50 poşet çöp topladı.

Üniversiteliler sahilde 50 poşet çöp topladı
[Fotograf: AA]

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünden 60 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yapmak üzere Kozlu ilçesindeki sahile geldi.

Öğrenciler, Kozlu Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen temizlik çalışmasında inşaat demirleri, bakır teller, pet şişeler, tıbbi atıklar, ağaç dalları ve poşet gibi birçok atığın bulunduğu 50 poşet çöp topladı.

Yaz aylarında insanların yoğun olarak denize girdiği sahilde toplanan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla üniversite tarafından değerlendirilecek.

"Geri dönüşümüne bir katkısı olsun istedik"

Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Sonay Çalışoğlu, gazetecilere, etkinliği doğayı koruma bilinciyle düzenlediklerini söyledi.

Üniversiteliler sahilde 50 poşet çöp topladı

Öğrencilerin projeyi gönüllü yürüttüklerinden bahseden Çalışoğlu, "Güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Toplanan atık maddeleri ayrıştırmaya çalıştık, geri dönüşümüne de bir katkısı olsun istedik. Bizim için de projeyi gerçekleştirmek ayrı bir gurur oldu." dedi.

Öğrenci Furkan Sarımehmetoğlu da kentin en kalabalık sahilinde projeyi gerçekleştirerek insanlarda çevre bilinci oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada atık olabileceğini düşünmüyorduk. Gördüğümüz durum gerçekten vahimdi. İnsanların bu kadar bilinçsiz olması cidden şoke etti." diye konuştu.

Öğrenci Melike Özcan ise atıkları ayrı ayrı topladıklarını, öğrencilerin sadece sıralarda değil hayatın içerisinde de yer alması gerektiğini düşünerek bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER
Zonguldak Çevre Kirliliği
Sıradaki Haber
Pitbull cinsi köpek çevredekilere saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 11 yaralı
17:43
İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında kullanıldı
17:20
Diyarbakır'da 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
16:48
Bakan Bolat: Yenilenebilir enerji alanında işbirliği Çekya ile ilişkilerimizde gelecek vadediyor
16:45
Papa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı
16:31
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ