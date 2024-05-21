Pitbull cinsi köpek çevredekilere saldırdı

Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde önceki gün pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine ve çevredekilere saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yapmış, pitbull cinsi köpeği gezdiren M.K.İ'yi gözaltına almıştı.
M.K.İ'nin ifadesinde köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığını söylediği öğrenilmişti.
Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.