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Türkiye
AA 21.05.2024 16:30

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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