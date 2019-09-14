Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri İ.A.ve İ.T.’ye ait adreslere operasyon düzenledi.

Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 60 litre rakı ve 950 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve yaklaşık 70 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA