Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir mahallede karantina uygulanacak
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin gece yarasından itibaren karantinaya alınacağı açıklandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Gördes Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçeye bağlı Balıklı Mahallesi'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında 26 Kasım saat 24.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınacağı aktarıldı.
Açıklamada, karantina süresince vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grubu ekiplerince karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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