90 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
İzmir'de hastanede yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 90 yaşındaki kadın taburcu edildi.
İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan, 3 çocuğu ve 7 torunu bulunan 90 yaşındaki Saadet Solaç'ın Menemen Devlet Hastanesinde gördüğü 10 günlük tedavinin ardından COVID-19 testi negatif çıktı.
Yaşlı kadın hastaneden taburcu edildi.
Solaç, kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
"Herkes COVID-19 salgınına karşı dikkatli olmalı"
Rahatsızlık hissettikten bir hafta sonra doktora gittiğini belirten Solaç, şöyle konuştu:
"Hastaneye gittiğimde doktorlar önce bana zatürre teşhisi koydu. COVID-19 testi pozitif çıkınca hastanede yatarak tedavi gördüm. Şimdi sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Artık sadece kendi ilaçlarımı kullanıyorum. Herkes COVID-19 salgınına karşı dikkatli olmalı ve tedbirlere uymalı.
Uyarılara dikkat etmedim ve bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığın şakası yokmuş. Onu gördüm ve bizzat yaşadım."
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