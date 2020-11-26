Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde barındırdığı 14 sosyal tesisi, immün plazma çalışmaları için Kızılayın ve filyasyon çalışmaların yürütülmesi için Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmetine verdi.

Tesislerin tahsisi ile ilgili Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, salgın ile mücadelenin her alanda devam ettiğini söyledi.

"Tahsisi yapılan sosyal tesiste kan alınmaya başlanacak"

Tedavisi tamamlanan kişilerin immün plazma bağışında bulunmasını isteyen Gül, şöyle konuştu:

"Kızılay Kan Merkezi sürecin başından beri bağışçılardan ve kan vermek isteyenlerden alım yaparak bu ihtiyacı giderme noktasında çalışıyor. Kızılay Kan Merkezinin mevcut alanında hem kan alınıyor hem de plazma bağışçılarından plazma alınıyor ve bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bundan sonraki süreçte tahsisi yapılan sosyal tesiste kan alınmaya başlanacak. Aynı zamanda diğer sosyal tesisler de mahalle ölçeğinde çalıştığımız filyasyon ekiplerine lojistik anlamında destek olacak. "

"Herkesin elini taşın altına koyması gerek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise koronavirüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Tesislerin yoğunluğu azaltacağına inandığını kaydeden Fadıloğlu, "Koronavirüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımız daha rahat ortamda kan vermelerini sağlamak ve filyasyon ekiplerinin yer ihtiyacını gidermek amacıyla tahsisi gerçekleştirdik. İnşallah bu süreci hep beraber sağlıklı şekilde atlatırız." dedi.