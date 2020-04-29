Alaşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Caberfakılı Mahallesi'nde bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulamasının süresinin, yeni vakaların görülmesi nedeniyle uzatılmasına karar verdi.

28 Nisan günü dolan karantina süresi 5 Mayıs 2020 saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Jandarma ekiplerince, mahalle giriş çıkışında tedbir alındı.