Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü Bölge Asayiş ekibi, Ballıca Mahallesinde park halindeki 46 ACG 835 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet dolu fişek, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ve 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi.

Araçta bulunan kişilerin suç kayıtları da çıktı

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen araçtaki Hamza K. ve Yakup A. adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, umumi hıffzissiha kararları gereği sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.