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Manisa'da koronavirüs denetimlerinde 16 kişiye 20 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, market, pazar yeri, toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 16 kişiye 20 bin 454 lira ceza uygulandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgeleriyle yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirlerin il genelinde uygulanmasını denetleyen kolluk kuvvetleri, 657 marketi, 90 semt pazarını, 464 toplu taşıma aracını ve ev karantinası kararı verilen vatandaşları kontrol etti.
Yapılan denetimlerde, tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen 9 pazarcıya, 4 sürücüye 11 bin 4 lira, 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 3 kişiye de 9 bin 450 lira olmak üzere toplam 20 bin 454 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Manisa koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 02:14
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