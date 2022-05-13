Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü, ekipler tarafından kurtarıldı.
Paraşütle uçuş yapan bir kişinin Tirebolu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ağaçta asılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, paraşütçü Nihat Çökelek'i bulunduğu yerden kurtardı.
Çökelek'in paraşütle Bozdağ'dan atlayış yaptığı ve ormanlık alana inmek zorunda kaldığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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