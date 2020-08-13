İstanbul Şişli'de yol yapım çalışması kapsamında hafriyat taşıyan kepçe operatörü, kepçesindeki yükü kamyona boşaltmaya başladı. Bir süre sonra manevra yaparak sokağa girmek isteyen sürücü, o sırada elinde alışveriş poşetleri ile evine doğru giden Asiye Sarı’ya çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sarı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan Birkan K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anının görüntüleri ise Sarı'nın ölümden döndüğünü ortaya koydu.