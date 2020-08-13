İstanbul Sultangazi'nin cadde ve sokaklarında trafikte yaşanan ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde drift yapmaya çalışan sürücü, park halindeki ticari minibüse çarptı.

Sürücü kaldırıma çıktı

Cep telefonu ile çekilen başka bir görüntüde ise, bir gencin seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üstüne oturarak gittiği görüldü.

Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda trafiğin yoğun olduğu bir saatte kaydedilen bir diğer görüntüde, trafiğin durma noktasına geldiği yolda, bir sürücü kaldırıma çıkarak yoluna devam etti.