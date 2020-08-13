Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sultangazi'de trafikte ilginç anlar
İstanbul'da seyir halindeki otomobilin bagaj kapağına oturan gencin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaldırımda seyir halinde olan otomobil ve park halindeki bir araca çarpan sürücü de kameralara böyle yansıdı.
İstanbul Sultangazi'nin cadde ve sokaklarında trafikte yaşanan ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde drift yapmaya çalışan sürücü, park halindeki ticari minibüse çarptı.
Sürücü kaldırıma çıktı
Cep telefonu ile çekilen başka bir görüntüde ise, bir gencin seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üstüne oturarak gittiği görüldü.
Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda trafiğin yoğun olduğu bir saatte kaydedilen bir diğer görüntüde, trafiğin durma noktasına geldiği yolda, bir sürücü kaldırıma çıkarak yoluna devam etti.
Etiketler: trafik Sultangazi driftSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:28
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