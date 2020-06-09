Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maltepe'deki atık tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atık tesisinin bahçesinde bulunan hurda malzemelerin olduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atık tesisinde başladı.
Tesis bahçesinde hurda malzemelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, meraklı vatandaşlar olay anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: Maltepe'de yangın atık tesisiSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 13:31
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