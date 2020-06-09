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Mersin'de kız kaçırma kavgası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı.
Mersin'de Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde, akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
[Fotoğraf: AA]
Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. ile kesici alet darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. ve Kerem D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
Kavgada çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü belirtildi.
Etiketler: Mersin kız kaçırma kavgasıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 13:32
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