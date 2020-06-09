Mersin'de Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde, akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

[Fotoğraf: AA]

Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. ile kesici alet darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. ve Kerem D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Kavgada çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü belirtildi.