Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu 7 şüpheli yakalandı.
Terörle mücadele kapsamında, teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: DHA]
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin görme engelli olduğu, 2'sinin ise koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.
Etiketler: düzce haberler deaş operasyonu Terör örgütü DEAŞSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 13:10
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