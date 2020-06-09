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Antalya'nın Morca Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesi Morca Yaylası'nda karlı kaplı yollarda çalışmalar devam ediyor.
Sıcak havasıyla bilinen turizm kenti Antalya'da, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Aantalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yazın yaylaya çıkan vatandaşların rahat ulaşımı için yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Morca Yaylası yolunda bir yandan düzenleme yapılırken diğer yandan yolun 20 kilometrelik karlı kısımlarında yol açma çalışması sürüyor.
Çukurköy, Çaltılıçukur, Pınarbaşı, Güçlüköy, Güzelsu mahalleleri ile Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka mahallesi sakinlerinin de kullandığı yolun bozulan kısımları onarılıyor.
Etiketler: Morca Yaylası karla mücadeleSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 13:23
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