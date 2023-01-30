Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı yandı
[Fotograf: AA]
Maltepe'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülensu Mahallesi Ezel Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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