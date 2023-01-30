Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir villada meydana gelen olayda, 4 hırsız bir villaya girdi. Evi talan eden hırsızlar garajda bulunan motosikleti ve otomobili de çalarak kayıplara karıştı.

Garajın duvarındaki 'Adamsın abi, bay hırsız, teşekkürler, elimizden gelse yıkatacaktık' yazılarını gören ev sahipleri ise şoke oldu.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Detaylı inceleme sonrası pişkin 4 hırsız tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet bulundu fakat otomobil bulunamadı.

Adli makamlara sevk edilen hırsızlardan 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çalıntı otomobil her yerde aranıyor.