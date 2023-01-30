Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı
[Fotograf: AA]
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda ise bir metreyi aştı.
Kentte hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle aralıklarla yağan kar, Kaçkar Dağları ve yaylaları beyaza bürüdü. Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda ise bir metreyi aştı.
Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60, Çağrankaya'da 95, Ovit Dağı'nda 70 santimetre ölçüldü.
Öte yandan Handüzü Yaylası'nda otomobille mahsur kalan 2 kişi, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından bulundukları yerden alındı.
Etiketler: Rize Kar Yağışı Hava Durumu
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