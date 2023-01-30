Kentte hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle aralıklarla yağan kar, Kaçkar Dağları ve yaylaları beyaza bürüdü. Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda ise bir metreyi aştı.

Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60, Çağrankaya'da 95, Ovit Dağı'nda 70 santimetre ölçüldü.

Öte yandan Handüzü Yaylası'nda otomobille mahsur kalan 2 kişi, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından bulundukları yerden alındı.