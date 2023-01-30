Çan Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi yanındaki güreş alanında düzenlenen Folklorik Deve Güreşi Festivaline, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ile çevre il ve ilçelerden vatandaşlar katıldı.

Marmara ve Ege bölgesinden 140 devenin katıldığı güreşlerde seyirciyi selamlayan Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, "Yaklaşık bir aydan bu yana bugün için hazırlanıyoruz. Niçin hazırlanırız sizlerin keyifli güzel bir gün geçirmeniz için hazırlanıyoruz. Görüyorumki keyifler gayet güzel. Sizleri seviyoruz." dedi.

Belediye Başkanlığı Kupasında berabere kalan Çan’dan Çobanoğlu ile Sarayköyden Şendaylak güreş devesi sahiplerine kupalarını Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan verdi.