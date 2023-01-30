İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 23-29 Ocak tarihlerinde Kartal, Büyükçekmece, Sultangazi ve Şişli'de 5 ayrı operasyon gerçekleştiren polis, baskın yapılan adreslerde, 483 bin uyuşturucu hap, 520 reçeteyle satılması gereken narkotik içerikli hap ele geçirdi.

Söz konusu operasyonlardan birinde rutin kontroller sırasında seyir halindeki bir tırı durduran ekipler eğitimli köpek yardımıyla araçta arama yaptı.

Yapılan detaylı aramada tırın bazı bölmelerine gizlenmiş halde 163 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 51'i tutuklandı

Bu çalışmaların dışında kent genelinde 23-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen 22 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 67 şüpheliden 51'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.