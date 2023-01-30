Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
[Fotograf: AA]
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Kente 25 kilometre mesafedeki Çavuşlar köyünde rahatsızlanan Sevim Doğu'yu hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), paletli ambulansla köye ulaşarak hastayı aldı.
Doğu, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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