Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

1100-1200 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli ve yoğun kar görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.