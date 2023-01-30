Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağış uyarısı
Akdeniz'in doğusunda bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
1100-1200 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli ve yoğun kar görülecek.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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