Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta farklı tarihlerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı Rahman K.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Suç Örgütü
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