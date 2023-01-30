Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerce hastaneye yetiştirildi
[Fotograf: AA]
Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Ovapınar Mahallesi'nde yaşayan Onur Çelikan, gece rahatsızlandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı.
Zorlu çalışma sonucu yolu açılan mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Çelikan'a ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra ambulansa alınarak Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürülen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Kar Yağışı Van
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