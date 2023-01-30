Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yediemin otoparklarından araç parçası çalan 4 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Malatya'da yediemin otoparklarından araç parçası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yediemin otoparklarındaki araçlardan çok sayıda araç parçası çalan, biri 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler, otopark görevlilerine teslim edildi.
4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18 yaşından küçük şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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