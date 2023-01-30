İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yediemin otoparklarındaki araçlardan çok sayıda araç parçası çalan, biri 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler, otopark görevlilerine teslim edildi.

4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18 yaşından küçük şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.