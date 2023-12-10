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Türkiye
AA 10.12.2023 14:55

Malatya'daki deprem konutlarında içme suyu için çalışmalar başladı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesi İkizce bölgesinde, afetzedeler için TOKİ tarafından yapılan konutların içme suyu isale hattı için sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandığı bildirildi.

Malatya'daki deprem konutlarında içme suyu için çalışmalar başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, İkizce'de depremzedeler için konutların yapımının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Bu ayın sonu itibarıyla konutların bir kısmının teslim edileceğini aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Konutların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışmalar başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Gündüzbey İçme Suyu Tesisi'ndeki suyu borularla İkizce bölgesine taşıyacak. Yaklaşık 15 kilometre bir hat döşenecek. Bu noktada sözleşme imzalandı ve DSİ'ye yer teslimi yapılarak çalışmalar başladı. Sözleşme bedeli 361 milyon lira. İkizce'ye getirilen su burada inşa edilecek olan 5 bin metreküplük depoda tutulacak ve konutların su ihtiyacı buradan karşılanacak"

Tüfenkci, ayrıca depremlerde hasar gören Sürgü ve Çat barajlarının rehabilitasyonu için de çalışmalar başladığını, bu kapsamda Sürgü Barajı'nın pompa istasyonu onarımı, prefabrik işletme binası yapımı, Çat ve Sürgü barajlarının elektrik ve mekanik teçhizatlarının bakım ve onarımlarının yapılacağını kaydetti.

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