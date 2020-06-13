Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki yük treninin çarpıştığı bölgeye AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vagonların altında kalan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerine ait dedektör köpeğin de kullanıldığı çalışmalar sürüyor.