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Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treni çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki yük treninin çarpıştığı bölgeye AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını tespit etti.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vagonların altında kalan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekiplerine ait dedektör köpeğin de kullanıldığı çalışmalar sürüyor.
Etiketler: yük treni Tren kazası malatyaSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:43
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