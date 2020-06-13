Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de zehir taciri 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Etiketler: balıkesir uyuşturucu operasyonu uyuşturucu maddeSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 05:01
Son Haberler
- 05:20
- 05:08
- 04:47
- 04:36
- 03:57
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş’ta otomobil ile polis aracı çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz