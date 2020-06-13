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Kahramanmaraş’ta otomobil ile polis aracı çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 polis ve 2 bekçi yaralandı.
Ali Aydemir idaresindeki 44 LK 291 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve eşi Elife Aydemir ile isimleri öğrenilemeyen 2 bekçi ve 2 polis yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Aydemir ve eşi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ve bekçiler ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş polis aracı trafik KazasıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 03:57
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