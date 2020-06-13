Tokat'ın Zile ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Uzunköy köyünde 12 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantina kapsamında köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Birecik'te 2, Viranşehir'de de 2 bina 14 gün karantinaya alındı.

Öte yandan, Viranşehir'de 2, Karaköprü'de 2, Eyyübiye'de 1, Bozova'da 1 ve Birecik'te de 1 binada uygulanan karantina sona erdi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da "Beşgöz Sokak'ın, birden fazla COVID-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle, virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.